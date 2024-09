Pucnjava u metrou u Čikagu, ima mrtvih

Najmanje četiri osobe su ubijene u pucnjavi koja se dogodila na plavoj liniji metroa u Čikagu.

Kako je preneo Dailymail, tri osobe su ubijene na licu mjesta, dok je četvrta proglašena mrtvom u bolnici.

Na lice mjesta izašao je veliki broj vozila hitne pomoći i policije.

Osumnjičeni je pobjegao sa mjesta napada, ali ga je policija ubrzo locirala i uhapsila naveo je ABC7. Zvaničnici su naveli da je u pitanju izolovnai incident i da nema opasnosti po javnost.

Saobraćaj na plavoj liniji metroa je prekinut 10 sati ujutru po lokalnom vremenu. Pucnjava se dogodila između Forest Parka i Ostina.

Čikago je jedan od gradova za najvećom stopom kriminala u SAD. Tokom prošle godine u "vjetrovitom gradu", kako ga zovu, evidentirano je čak 617 ubistava.

Prošlog mjeseca jedan član delegacije Demokratske stranke iz Teksasa, koja je imala nacionalnu konvenciju u Čikagu, opljačkan je nasred ulice usred dana, prenosi Telegraf.

