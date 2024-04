Pucnjava u osnovnoj školi u Finskoj, ima ranjene djece

U pucnjavi u školi u gradu Vanta kod Helsinkija došlo je do pucnjave, u kojoj ima povrijeđenih, saopštila je danas finska policija.

Osumnjičeni je uhapšen, javlja finski javni servis Ile.

Školu u kojoj je došlo do pucnjave pohađa oko 800 učenika od prvog do devetog razreda, a u njoj je zaposleno oko 90 ljudi.

Troje djece je teško ranjeno, prenosi b92. Navodno je u pitanju maloljetni napadač.

