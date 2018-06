Pucnjava u redakciji američkog lista, ima žrtava?

VAŠINGTON - U redakciji lista "Capital" u Anapolisu, glavnom gradu Merilenda, došlo je do pucnjave, a mediji navode da se strahuje da ima žrtava.

Pozivajući se na policijske izvore, Fox News navodi da ima "više žrtava".

Oblasni šerif Ron Bejtmen je rekao da je "jedan osumnjičeni uhapšen".

Lokalni mediji izveštavaju da je "najmanje četvoro osoba upucano".

Detalji incidenta zasad nisu poznati.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ