Pucnjava u redakciji američkog lista, petoro mrtvih

VAŠINGTON - U redakciji lista "Capital" u Anapolisu, glavnom gradu Merilenda, došlo je do pucnjave, a najmanje pet ljudi je ubijeno.

Zvaničnici su na pres konferenciji saopštili da je pet ljudi ubijeno, javlja "The Guardian", dok je više ljudi povrijeđeno. Napadač je uhapšen nedugo nakon pucanjave.

Na Twitteru su se pojavile informacije da je napadač počeo pucati na zaposlene kroz staklena vrata.

Nije poznato koju vrstu oružja je napadač koristi, niti koji su njegovi motivi.

Predsjednik SAD-a Donald Tramp napisao je na Twitteru da saosjeća sa porodicama žrtava.

BREAKING: ATF Baltimore is responding to a shooting incident at the Capital Gazette in Annapolis, Md. pic.twitter.com/GQ1bMAejzQ