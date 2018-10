Pucnjava u sinagogi u Pitsburgu, najmanje osmoro poginulih

PITSBURG - Napadač koji je napao vjernike u sinagogi u Pitsburgu je priveden. Prema izvještajima sa mesta pucnjave, napadač je tokom pucnjave vikao "svi ovi Jevreji treba da umru", a usmrtio je najmanje osmoro lica.

Policija je potvrdila da je napadač uhapšen.

Mediji su ranije javili da se napadač nalazio u sinagogi u Aveniji Vilkins u Pitsburgu, u američkoj državi Pensilvanija. Na mjesto incidenta odmah su stigle policijske snage.

Napadač je navodno ušao u sinagogu "Drvo Života" u Pitsburgu i otvorio vatru, saopštili su lokalni mediji, pozivajući se na vlasti.

​Kako navodi televizija NBC Nwws, u pucnjavi je poginulo najmanje osmoro ljudi.

