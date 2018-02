Pucnjava u školi na Floridi, troje mrtvih, 50 povrijeđenih

PARKLAND - Najmanje tri osobe su ubijene a 50 je ranjeno u pucnjavi u jednoj srednoj školi u Parklandu na Floridi. Napadač je priveden, saopštila je policija.

Na mjestu događaja nalaze se ekipe Hitne pomoći i policija.

Svjedoci tvrde da je napadač nosio gas masku.

Kako prenosi AP, škola je blokirana. Na snimcima se vide stotine učenika kako panično bježe dok policija traga za napadačem. Do pucnjave je došlo u školi u gradu Parklend, oko 72 kilometara sjeverno od Majamija.

#BSO is working a developing incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm.