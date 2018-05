Pucnjava u školi u Kaliforniji, učenik ranio vršnjaka

PALMDEJL - Zvaničnici su saopštili da je 14-godišnji učenik uhapšen danas nakon što je iz pištolja ranio druga iz odjeljenja u školi u gradu Palmdejlu u Kalifoniji.

Na licu mjesta je pronađen pištolj, saopštio je šerif okruga Los Anđeles, kapetan Daren Haris, prenosi AP.

Prema njegovim riječima, jedan đak je pogođen u ruku, a pucnjava se desila poslije svađe.

Očekuje se da će se žrtva u potpunosti oporaviti, naveo je šerif.

Haris je naglasio da je škola bezbjedna, ali da je i dalje zaključana, jer zvaničnici čekaju da roditelji dođu po svoju djecu.

Palmdejl se nalazi sjeverno od Los Anđelesa, u dolini Antelope.

Agencija podsjeća da je od početka godine bilo je više pucnjava u srednjim školama u SAD, u kojima je bilo ubijenih ili ranjenih, a sredinom februara u školi na Floridi ubijeno je čak 17 osoba.

WATCH: Massive law enforcement response outside Highland HS after man with a gun reported on campus https://t.co/Pl44CtQoBm pic.twitter.com/xED7TrNdXj