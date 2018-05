Pucnjava u školi u Kaliforniji

U školi u Palmdejlu u Kaliforniji došlo je do pucnjave, a nadležne službe navode da niko nije povrijeđen.

Kancelarija lokalnog šerifa je saopštila da su na terenu policija, hitne službe i vatrogasci.

Iz Vatrogasne jedinice je za "NBC LA" rečeno da su dobili dojavu da je jedna osoba upucana.

Iz kabineta šerifa su poručili kako niko nije povrijeđen i da još nema uhapšenih, prenosi "Index.hr".

Do pucnjave je došlo oko 7 ujutro po lokalnom vremenu, a zatvorene su i tri okolne škole

WATCH: Massive law enforcement response outside Highland HS after man with a gun reported on campus https://t.co/Pl44CtQoBm pic.twitter.com/xED7TrNdXj