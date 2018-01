Pucnjava u školi u Kentakiju - jedan mrtav, mnogo ranjenih

VAŠINGTON - Najmanje jedna osoba je danas ubijena u pucnjavi u srednjoj školi u Kentatikiju, javila je agencija AP, pozivajući se na lokalne zvaničnike.

Kako se navodi, ima mnogo ranjenih.

Guverner Met Bevin je na Tviteru objavio da se incident odigrao u jutarnjim satima po lokalnom vremenu u srednjoj školi "Maršal kaunti".

Detalji zasad nisu poznati.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...