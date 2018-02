Pucnjava u školi u Los Anđelesu: Dvoje ranjeno, uhapšena učenica

LOS ANÐELES - U pucnjavi koja se danas dogodila u srednjoj školi u Los Anđelesu ranjeno je dvoje učenika, a jedna učenica je uhapšena.

Kako prenosi AP, vlasti su saopštile da prijetnja više ne postoji, a portparol vatrogasne službe Erik Skot je rekao da je 15-godišnji dječak upucan u glavu u učionici i da se nalazi u bolnici u kritičnom stanju.

Još tri osobe starosti između 10 i 30 godina, zadobile su lakše povrede u vidu posjekotina i poderotina.

Kako se navodi, policija je uhapsila osumnjičenu učenicu i nakon poucnjave pronašla pištolj.

Pucnjava u srednjoj školi Sal Kastro koja se nalazi u neposrednoj blizini centra Los Anđelesa je prijavljena jutros oko devet časova po lokalnom vremenu.

Female student taken into custody after shooting two 15-year-old classmates inside Los Angeles classroom https://t.co/wGs0sqveTK pic.twitter.com/jCbloLHMTK