Pucnjava u školi u Nešvilu ostavila više žrtava (VIDEO)

NIŠVIL - ​Pucnjava u privatnoj hrišćanskoj školi u Nešvilu, Tenesi, u ponedjeljak ujutro ostavila je više žrtava prije nego što je policija krenula na napadača, ostavivši osumnjičenog mrtvog, rekli su lokalni zvaničnici.

Pucnjava se dogodila u školi Kovenant, gdje je policijska uprava Nešvila u tvitu objavila da je osumnjičeni mrtav, ali nije precizirala što je tačno dovelo do smrti. Nije precizirano je li osumnjičeni muškarac ili žena.

Vatrogasna služba Nešvila objavila je na Twitteru da je odgovorila na mjesto događaja i da ima "više pacijenata". Nije navedeno ima li žrtava niti koliko ih je ranjeno.

