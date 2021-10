Pucnjava u školi u Teksasu, identifikovan napadač

TEKSAS - Nekoliko osoba ranjeno je u pucnjavi u školi u Arlingtonu u Teksasu, javljaju američki mediji.

Prema prvim informacijama, napadač je naoružan ušao u srednju školu "Timbervju" i otvorio vatru.

Za sada nije poznato koliko je ljudi ranjeno, a na licu mjesta je veliki broj policijskih patrola.

"Najmanje četiri osobe su povrijeđene. Troje je hospitalizovano, a jedna je imala lakše povrede i odbila je dalje liječenje", rekao je gradonačelnik Arlingtona Džim Ros, a prenosi CNN.

Policija je identifikovala napadača te je potraga u toku.

"Nazovite 911 ako znate gdje se nalazi 18-godišnji Timoti Džordž Simpkins koji vjerojatno upravlja srebrnim Dodgeom s registracijskim tablicama PFY-6260", objavila je policija na Twitteru.

BREAKING: Multiple injuries in school shooting at Timberview High School in Arlington, Texas pic.twitter.com/sJizPMT6Zm