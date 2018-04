Pucnjava u srednjoj školi na Floridi, ranjen učenik

TALAHASI - Jedan učenik srednje škole u Okali, na Floridi, ranjen je danas u pucnjavi, a osumnjičeni napadač je uhapšen i stavljen u pritvor, saopštila je policija.

Članica školskog odbora Nensi Stejsi rekla je Foks njuzu da je osumnjičeni napadač takođe učenik.

Pucnjava se dogodila u srednjoj školi "Forest". Napadač je školarca ranio u članak.

Motivi napada, kao ni identitet dvojice učenika, za sada nisu poznati.

Si-En-En navodi da je ova škola rangirana kao jedna od najboljih srednjih škola u toj američkoj saveznoj državi i da ima oko 2.100 učenika.

Do najnovije pucnjave došlo je nešto više od dva mjeseca otkako je u još jednoj srednjoj školi, u Parklendu, takođe na Floridi, 17 učenika i profesora ubijeno iz vatrenog oružja.

I was just briefed by @MCSOFlorida Sheriff Billy Woods on today’s shooting in Ocala. I have also spoken with @EducationFL Commissioner Pam Stewart and @FDLEPIO Commissioner Rick Swearingen. I’ve offered any state support to Marion County they may need.