Pucnjava u srednjoj školi u Teksasu, ubijeno najmanje osam učenika

SANTA FE - U srednjoj školi u američkoj saveznoj državi Teksas u gradu Santa Fe dogodila se pucnjava u kojoj je, kako javlja ABC, ubijeno najmanje osam učenika.

Lokalni zvaničnici su potvrdili da je škola zatvorena, učenici se evakuišu, a na mjestu događaja se nalazi policija.

Zamjenik direktora škole Kris Ričardson potvrdio je da je jedna osoba uhapšena i da je u pritvoru, ali nije mogao potvrditi da je bilo žrtava. Jedan od svjedoka rekao je da se pucnjava u kampusu desila na času umjetnosti.

Takođe, jedan od svjedoka je rekao da je vidio napadača kako puca u jednu djevojku u učionici. Zvaničnih potvrda o povrijeđenima ili stradalima još nema, a škola je na svojoj Facebook stranici napisala da je bilo povrijeđenih osoba, ali nije napisala koliko te da su povrijeđeni prevezeni u bolnicu.

Jedan od roditelja medijima je rekao da je vidio da je bilo barem četvero povrijeđenih.

Na snimku koji je objavljen na Twitteru vidi se kako su policajci nekoliko učenika odveli u dvorište i naredili im da isprazne školske torbe. Sin glavnog trenera ekipe američkog fudbala u školi Majls Kanipes kazao je CNN-u da njegov otac izvodi učenike na obližnju benzinsku stanicu.

A group of students outside Santa Fe High School were just directed by police to a nearby field and told to empty their backpacks, video from CNN affiliate KTRK shows. pic.twitter.com/vOzxrzXp70