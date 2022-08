Pucnjava u tržnom centru u Malmeu

MALME - Dve osobe su ranjene u tržnom centru u švedskom gradu Malmeu, a nekoliko policijskih patrola izašlo je na mjesto nesreće.

"Uplakani ljudi su izašli iz tržnog centra i rekli da su čuli pucnjavu", izjavio je jedan od očevidaca, prenio je list iz Malmea "Sydsvenskan".

Portparol policije je potvrdio da je došlo do pucnjave i da je veliki broj naoružanih policajaca u tržnom centru.

WATCH: Witnesses say the shooting started after a large fight broke out in shopping center, police believe it may be gang-related. #EmporiaShoppingCenter #Malmo. pic.twitter.com/gSu5oVyvbt