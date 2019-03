Pucnjave u džamijama, najmanje 40 mrtvih

KRAJSTČERČ - Najmanje 40 ljudi je poginulo u pucnjavama koje su se dogodile u dvije džamije u mjestu Krajstčerč na Novom Zelandu, prenijeli su svjetski mediji.

Napadač je uhapšen, kao i još tri osobe.

Mediji su prenijeli da je policija deaktivirala nekoliko improvizovanih eksplozivnih naprava koje su bile zakačene za motorna vozila.

"Napadač je upao u džamiju Masdžid Al Nor desetak minuta po početku molitve i otvorio vatru. Ispalio je desetine, ako ne i stotine metaka. On je bijelac, plave kose, niskog rasta, nosio je šlem i pancir", rekao je očevidac Ahmad al-Mahmud.

Pucnjava se dogodila i u džamiji Linvud Masdžid.

Svjedoci kažu da su vidjeli muškarca koji nosi kamuflažno odjelo i kacigu kako izlazi iz džamije poslije pucnjave, a nepotvrđeni izvještaji upućuju na pronalazak bombe u neposrednoj blizini.

Lokalno stanovništvo muslimanske vjeroispovesti je navodno jurilo napadača iz Linvud džamije i pucalo na njega, prije nego što se odvezao motornim vozilom.

My heart, my prayers,my thoughts goes to the people who lost their lives in this unprecedented shooting in Christchurch New Zealand. pic.twitter.com/dbQ1hCYOep

Policija je uhapsila četiri osobe, uključujući i jednu ženu, a javni objekti su zatvoreni kao i sve džamije na Novom Zelandu.

Jedan od napadača je identifikovan kao Brenton Tarant, a mediji prenose da je on na svom Fejsbuk profilu uživo prenosio napad, za koji je sam istakao da je terorističke prirode.

The alleged Christchurch shooter Brenton Tarrant - on the right is a screengrab of the live feed he relayed as he went around a New Zealand mosque spraying Muslims with automatic gunfire - some NZ channels saying at least 27 reported deaths so far pic.twitter.com/7rEcOLHkwO