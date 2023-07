Puđdemon na korak od gubitka imuniteta

MADRID - Karlos Puđdemon, bivši katalonski predsjednik, koji je pobjegao u Belgiju, na korak je od gubitka imuniteta, a špansko tužilaštvo je zatražilo da se ponovo aktivira međunarodna potjernica.

Samo tri nedjelje prije izbora, Opšti sud Evropske unije (TGUE), sa sjedištem u Luksemburgu, ukinuo je Puđdemonu imunitet kao poslaniku u Evropskom parlamentu, prenijeli su španski mediji.

Rezolucija se odnosi i na dva odbornika katalonske vlade koja je organizovala referendum o nezavisnosti 1. oktobra 2017, Tonija Komina i Klaru Ponsati.

Odluka nije konačna i Puđdemon i njegove kolege su se već žalili na nju, ali su njihove šanse da zadrže imunitet male.

Nakon što je saznala za odluku, Sančezova vlada je bila "veoma zadovoljna" rečenicom koja predstavlja "nesumnjivu podršku španskim institucijama", rekao je ministar pravde Pilar Ljop.

Poslije izbora, tužilaštvo Vrhovnog suda zatražilo je od istražnog sudije Pabla Ljarene da raspiše međunarodnu potjernicu i nalog za hapšenje bivšeg katalonskog predsjednika, kao i da izda novu evro-potjernicu.

Zahtjev ministarstva nastao je kao posljedica odluke evropskog pravosuđa da mu ukine imunitet.

Ljarena goni bivšeg predsjednika za zločine neposlušnosti, što podrazumijeva samo kaznu diskvalifikacije, i pronjeveru.

Sudija je već jasno stavio do znanja da bivšem katalonskom predsjedniku pripisuje to krivično djelo u njegovom otežanom modalitetu, za koji je zaprećena kazna do 12 godina zatvora.

U slučaju povratka, Puđdemon bi bio pritvoren i u pritvoru čeko suđenje. Vlada bi mogla da ga pomiluje, ali se takav scenario čini veoma dalekim, navode španski mediji. (Euronews)