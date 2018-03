Pudžemon: Trebalo je ranije da proglasim nezavisnost

ŽENEVA - Svrgnuti katalonski lider Karles Pudžemon izjavio je danas da je trebalo ranije da proglasi nezaivisnost Katalonije nakon što se pokazalo da su beskorisni pozivi za početak dijaloga sa Madridom.

Pudžemon je otišao u Belgiju nakon što je katalonski parlament jednoglasno proglasio nezavisnost 27. oktobra nakon održavanja referenduma o otcijepljenju regiona.

On se trenutno nalazi u Ženevi gdje prisustvuje festivalu filmova.

Na pitanje novinara lista "Tribjun de Ženev" da li bi nešto učinio drugačije u danima nakon referenduma, Pudžemon je odgovorio da ne bi čekao do 27. oktobra da proglasi nezavisnost.

"Jednu stvar bih uradio drugačije. Planirali smo da proglasimo nezavisnost 10. oktobra, ali odlučio sam da suspendujem definitivan potez kako bih ostavio otvorena vrata za dijalog sa španskim vlastima", rekao je Pudžemon.

On je objasnio da je to učinio jer su to od njega tražili izvori unutar španske Vlade.

"Djelovao sam odgovorno, čak i riskantno jer su svi očekivali jasno proglašenje. Odlučio sam da dam šansu dijalogu. Na žalost, to je bila zamka jer nije bilo pozitivnog reagovanja Vlade. Ako bih sve učinio ponovo, ne bih suspendovao proglašenje nezavisnosti", naglasio je Pudžemon.

Pudžemon se suočava sa hapšenje ukoliko se vrati u Španiju zbog svoje uloge u inicijativi za nezavisnost Katalonije.