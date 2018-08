Pukla brana: Više od 80 sela potopljeno, 63.000 ljudi evakuisano

Najmanje 85 sela potopljeno je u Mjanmaru nakon pucanja brane usljed čega je poplavljen glavni auto-put i evakuisano više od 63.000 ljudi, rekli su zvaničnici.

Vatrogasci, vojska i zvaničnici pokrenuli su spasilačke operacije nakon pucanja brane Suar, u centralnom dijelu zemlje, odakle se voda koristi za navodnjavanje. Usljed pucanja brane voda je nagrnula kroz sela i obližnja mjesta Suar i Jedaše.

Zav Luin Tun, zamjenik direktora Odeljenja za navodnjavanje i korištenje vode, izjavio je lokalnim medijima da nivo vode polako počinje da opada.

More than 50,000 people evacuated in central Myanmar after dam breach floods nearby towns pic.twitter.com/9MxlpvZci5