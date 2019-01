Pukla brana u Brazilu: Najmanje 200 nestalih, strah od širenja toksičkog otpada

SAO PAULO - Rudarska brana koja je pukla danas na jugoistoku Brazila poplavila je područje u blizini naselja Vila Ferteko, što je izazvalo strah od širenja toksičkog otpada i mogućeg zagađenja životne sredine, najmanje 200 ljudi je nestalo.

Vatrogasci su izdali saopštenje u kom navode da je više desetina osoba zarobljeno na mjestu nesreće.

Brazilska rudarska kompanija Vale SA dostavila je danas saopštenje u kome je navela da još nema informaicija o žrtvama ili povrijeđenima na brani u državi Minas Žerais, ali su prenijeli da je rudarski otpad stigao do naselja Vila Ferteko i do administrativne kancelarije države Minas Žerais .

Dijelovi grada su evakuisani i lokalni vatrogasci su spasavali ljude helikopterom i kopnenim vozilima, prenosi AP.

Lokalni televizijski kanal TV Rekord prikazao je vatrogasni helikopter koji je letio nekoliko centimetara od tla dok je podizao ženu prekrivenu blatom iz otpada.

New environmental mining disaster caused by Vale in Brazil today #Brumadinho #MinasGerais #Vale pic.twitter.com/fy4ZpBiNkQ