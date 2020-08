Pukla brana, uništeno 600 kuća u Južnom Sudanu

DŽUBA - Zbog rušenja brane u državi Plavi Nil u Južnom Sudanu, potpuno je uništeno 600 kuća, prenijeli su lokalni mediji prenosi portal južnisudan.biz.

"Nakon rušenja brane Bout, oko pet miliona kubnih metara vode iz akumulacije poplavilo je okolinu gradića Bout i potpuno uništilo oko 600 kuća. Područje je trenutno potpuno nepristupačno za spasioce s obzirom da je sa svih strana okruženo vodom", navodi se u izvještaju jednog lokalnog medija.

Meteorološka služba Južnog Sudana najavila je obilne padavine i snažne vjetrove sve do sutra.

Vast areas of Sudan hit by floods. Many pleas from local communities to the gov to provide assistance to urgently aid those displaced. #Sudan #نفیر #تحديات_الفتره_الانتقاليه pic.twitter.com/aPMb4T3aNg