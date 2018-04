Pulicerove nagrade Njujork tajmsu, Vašington postu, Rojtersu

NJUJORK - Pulicerove nagrade, najprestižnije u oblasti američkog novinarstva, dodijeljene su danas na Univerzitetu Kolumbija, a među laureatima su listovi "Njujork tajms", "Vašington post", "Njujorker, "Pres demokrat", kao i britanska agencija Rojters.

"Njujork tajms" i "Vašington post" dobitnici su Pulicerove nagrade za nacionalno izvještavanje, a tu nagradu im je donijelo rasvjetljavanje tekuće istrage o mogućim kontaktima između predizbornog tima predsjednika Donalda Trampa i ruskih zvaničnika, prenosi AP.

"Njujork tajms" i "Njujorker" osvojili su nagradu za javnu službu, ali i za izvještavanje o Harviju Vajnstinu i seksualnom uznemiravanju.

List "Pres demokrata" iz Santa Rose, u Kaliforniji, dobitnik je nagrade za hitnu vijest, koju mu je donijelo izvještavanje o požarima koji su prošle jeseni zahvatili Kaliforniju.

Agenciji Rojters dodeljene su dvije Pulicerove nagrade - za međunarodno izvještavanje i za fotografiju.

Pulicerove nagrade dodjeljuju se danas kao priznanje za najbolje novinarstvo 2017. godine u novinskim listovima, časopisima i na vebsajtovima, a u 14 kategorija za izvještavanje, fotografiju, kritike i komentare.

U oblasti umjetnosti, nagrade se dodjeljuju u sedam kategorija uključujući roman, dramu i muziku.

Kad je riječ o nagradi za muziku, laureat je reper Kendrik Lamar za djelo "DAMN", a to je ujedno prvi neklasičan ili džez umjetnik koji je osvojio ovu prestižnu nagradu, napominje američka agencija.

Roman Endrjua Šona Grira "Les s" osvojio je Pulicerovu nagradu za roman, dok je nagrada za dramu otišla u ruke Martini Majok za ostvarenje "Cost of Living", a nagrada za najbolje napisanu biografiju autorki Lori Ingals Vajlder za "Prairie Fires".

Djelo Džejmsa Formana mlađeg "Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America" osvojilo je nagradu za opštu dokumentarnu književnost, dok je nagrada za priču pripala Džeku E. Dejvisu za delo "The Gulf".

Frenk Bidart dobitnik je nagrade za poeziju, za djelo pod naslovom "Half-Light".

Inače, prve nagrade za novinarstvo dodijeljene su 1917. godine.