Punoljetna Greta u rođendanskoj poruci ismijala teoretičare zavjere

Svjetski poznata aktivistkinja u borbi protiv klimatskih promjena, Greta Tunberg, proslavila je 18. rođendan i u objavi na Tviteru uz zahvalnost svima koji su joj čestitali malo se i našalila na svoj račun.

Objava koju je Greta Tunberg postavila na svom profilu na Tviteru u kojoj se zahvalila svima koji su joj uputili čestitke za 18. rođendan, ubrzo je pobrala 200.000 pozitivnih reakcija zbog šale na račun brojnih teorija zavjere koje o njoj kruže.

Thank you so much for all the well-wishes on my 18th birthday! Tonight you will find me down at the local pub exposing all the dark secrets behind the climate- and school strike conspiracy and my evil handlers who can no longer control me! I am free at last!! pic.twitter.com/w1VBG83VVN