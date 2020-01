Puste ulice u gradu od 11 miliona stanovnika, bolnice bez mjesta za iglu

U bolnicama u Vuhanu, gradu u centru izbijanja koronavirusa, vlada panika i očaj, piše reporterka Gardijana.

Pacijenti sa maskama stoje u redovima satima čekajući da prozovu njihovo ime. Osoblje radi beskonačne smjene i prinuđeno je da odbije mnoge. Apotekama nestaje zaliha, prenosi B92.

Situaciju umnogome otežava nedostatak dijagnostičkih testova, te ljudi ne znaju da li je njihova groznica izazvana novim koronavirusom, koji je usmrtio 26 ljudi u Kini i od kojeg je prema procjenama oboljelo više od 800.

Čak i dolazak do urgentnih centara je borba, s obzirom na potpuno zatvaranje saobraćaja u gradu.

Putevi su pusti, a vozači taksija plaše se da prime pacijente iz bolnica, plašeći se zaraze.

Oko 10 ljudi izašlo je iz brzog voza u Vuhanu u petak po podne, ali niko nije ponovo ušao u njega kada je nastavljao put.

"Moram da budem sa svojom porodicom", rekao je jedan od putnika, koji je vukao sa sobom dva velika kofera po stanici. Snimci koji kruže društvenim medijima prikazuju osoblje bolnica koje ne uspijeva da se izbori sa navalom ljudi. U jednom od klipova vidi se pacijent leži na podu u sobi prepunoj ljudi, navodno onesviješćen.

U drugoj, žena sa maskom preko lica moli sa pomoć i zapomaže: "Imam groznicu."

"Svi pacijenti su zabrinuti i plaše se", rekla je medicinska sestra u Vuhanu gospođa Džang. Njena majka, vjeruju lekari, zaražena je koronavirusom, ali nije dobila dijagnostički test. Ranije je dobila injekciju u ambulanti i poslata je kući. Uprkos tome što su obišle više bolnica, nijedna nije bila u mogućnosti da joj obezbijedi krevet.

Gospođa Džang se plaši da bi i njen otac mogao da bude zaražen, s obzirom na to da ima groznicu nakon posjete njenoj majci u bolnici.

U četvrtak je čekala satima da i sama dobije tretman, a na kraju je dobila protivupalnu injekciju, ali joj je rečeno da su iščezle zalihe cefalosporina. Nakon što je razgovarala sa šefom odjeljenja za inficirano medicinsko osoblje, uspjela je da dobije krevet.

"Ja sam medicinska sestra, bilo je teško naći krevet za mene, za normalne ljude je mnogo teže. Situacija je ista u drugim bolnicama u Vuhanu, čula sam od prijatelja koji rade tamo", rekla je ona.

