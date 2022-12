Putin: 99.9 posto Rusa spremno žrtvovati živote za dobrobit zemlje

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin je poručio da bi 99.9 posto Rusa bilo spremno žrtvovati svoje živote za dobrobit zemlje.

Putin je o tome govorio u intervjuu s novinarom Pavlom Zarubinom tokom božićne emisije na TV kanalu "Rossiya-1". Ruski zvaničnik tvrdi da se uvjerio u odanost svog naroda tokom posljednjih nekoliko mjeseci, ali i "kroz cijelu istoriju postojanja Rusije", prenosi ruska državna novinska agencije "TAS S".

"Što se tiče većine, 99.9 odsto naših građana, naših ljudi koji su spremni žrtvovati sve za otadžbinu, to mi se ne čini neobičnim. Ali to me još jednom uvjerava da je Rusija posebna zemlja i da ima posebne ljude", kazao je Putin. Kada mu je postavljeno pitanje o onima koji djeluju suprotno njegovim ciljevima, ruski zvaničnik je rekao da nisu "prave patriote", ali je potvrdio njihovo pravo na "slobodu izbora".

"Svaka osoba ima slobodu izbora"

"Nema ničeg iznenađujućeg u činjenici da se neki ljudi nisu ponašali kao prave patriote jer u svakom društvu uvijek postoje ljudi koji razmišljaju o svojim interesima, odnosno svojim planovima. Da budem iskren, ne osuđujem ih. Svaka osoba ima slobodu izbora", dodao je ruski zvaničnik.

Oko 200.000 Rusa pobjeglo u Kazahstan

Kao odgovor na takav potez, do 4. oktobra je više od 370.000 Rusa pobjeglo u susjedne zemlje kako bi izbjegli regrutovanje. Oko 200.000 ljudi je zbog tog razloga pobjeglo u Kazahstan, dok su drugi takođe išli prema Finskoj, Gruziji i Mongoliji, piše "Newsweek".

Uprkos tome što je dio Rusa odbio izvršiti naredbe, Kremlj je do kraja oktobra potvrdio da je plan mobilizacije 300.000 novih vojnika ostvaren.