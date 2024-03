Putin: Amerika pustila duha iz boce

​MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je danas da je Amerika pustila "duha iz boce" i da vladanje svijetom iz jednog centra podriva njegovu osnovu.

"Same Sjedinjene Američke Države su pustile duha iz boce, ali ako je to dozvoljeno, zašto drugim zemljama nije dozvoljeno da štite svoje suštinske interese na isti način?", poručio je Putin na ceremoniji zatvaranja Svjetskog festivala mladih koji se održava od 1. do 7. marta u Sirijusu, prenosi "RIA Novosti".

On je upozorio da se svijetom ne može upravljati iz jednog centra, jer je to, kako je naveo štetno i za sam centar, budući da podriva njegove temelje.

Ruski lider je podvukao da su tradicionalne vrijednosti temelj postojanja i da na svijetu nema mjesta za bilo čiju isključivost, bahatost i segregaciju.

"Očigledno, postoji nešto što nas sve spaja. Sada u Rusiji to zovemo našim tradicionalnim vrijednostima. To je temelj našeg života, našeg bića", rekao je Putin.

On je naveo da na svijetu ne postoje jednaki uslovi za sve i to je, kako je ocijenio, glavna nepravda sadašnjeg svjetskog poretka.

"Rađamo se jednaki, ali pitanje je: rastemo li, razvijamo li se u jednakim uslovima? Odgovor je, nažalost, ne. U svijetu nema jednakih uslova za sve. I to je glavna nepravda današnjeg svjetskog poretka", zaključio je Putin, prenosi "b92".

