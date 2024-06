Putin: BRIKS ima veliki potencijal

SANKT PETERBURG - U svijetu je u toku trka za jačanje suvereniteta, rekao je predsjednik Rusije, Vladimir Putin, u obraćanju učesnicima Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu.

"BRIKS ima veliki potencijal za prijem novih članica. Moskva pozdravlja takav pravac razvoja" naveo je on.

Posebnu pažnju Rusija će pokloniti južnom pravcu, riječ je o koridorima "Sjever-Jug" i o crnomorskom pravcu.

"Pored toga aktivno se razvija Sjeverni morski put" dodao je Putin.

Putin navodi da je Rusija spremna da ponudi sveobuhvatna tehnološka i industrijska partnerstva uz obuku kadrova.

Kako je istakao, na prijateljske države odlazi tri četvrtine ukupne robne razmjene Rusije.

Nastavlja se saradnja u okviru ЕAЕS, a obim robne razmjene raste iz godine u godinu, naveo je ruski predsjednik, prenose agencije.

"Rusija je dokazala visok nivo usvajanja tehnoloških promjena. Promijenio se finansijski sektor, uslovi trgovine. U savremenim uslovima i u perspektivi budućnost države zavisi od toga koliko efikasno može da odgovori na globalne izazove", dodao je on.

Još je naveo:

"Vidimo kako se pokrenula među zemljama borba za jačanje suvereniteta i to na tri nivoa - državnom, ekonomskom i vrijednosnom, a zemlje koje su do sada bile najveće sile žele na sve načine da sačuvaju svoju hegemoniju i pozicije. Vidimo da je ekonomija broj jedan Kina i to a velikom razlikom u odnosu na drugo mjesto, a treća Indija, sve se jače razvijaju zemlje Azije i Afrike. Upravo će one određivati globalnu sliku sredinom 21. vijeka" rekao je Putin.

Plenarnoj sjednici prisustvuje i predsjednik Republike Srpske, Milorad Dodik.

Dodik je u okviru Međunarodnog ekonomskog foruma govorio na sjednici "Razvoj kulturne diplomatije".

"Kulturna diplomatija je nešto što danas održava svijet, koji je, nažalost, izgubio konture organizovanosti i poštivanja međunarodnog prava. Samo saradnja u kulturi na neki način integriše svijet, što je u ovim teškim vremenima značajno. Zbog svega toga veoma je važna saradnja Republike Srpske i Rusije u različitim oblastima, a jedna od njih jeste kultura. Danas su teška vremena, a do njih su doveli oni koji sada gube primat u svijetu. Svijet koji smo poznavali prije nekoliko decenija više ne postoji. Izgrađen je novi multikulturni svijet koji još nema svoje institucije da bi mogao regulisati procese i obezbijediti stabilnost. Zato moramo razumjeti procese i veoma je važno održati različite kontakte", rekao je Dodik.

