Putin: Čim smo stali na noge, odmah je počela politika obuzdavanja

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je da Rusija još nije dostigla svoj vrhunac i da dostignuća Rusije u mnogim oblastima izazivaju ljutnju i otuda politika obuzdavanja prema njoj.

"Naši naučnici su izumeli vakcinu. To nije jedino dostignucće. Imamo ih mnogo. To počinje da ljuti. Otuda i politika obuzdavanja. Čim smo se stabilizovali, stali na noge, odmah je počela politika obuzdavanja. Zar to ne vidite? Upravo tada, tiho, malim koracima, pa onda sve snažnije", rekao je Putin tokom sastanka sa urednicima ruskih medija koji je prenosila televizija Rusija 24.

Kako je dodao, što je Rusija postajala snažnija, to je bila jača i ta politika obuzdavanja, prenosi Sputnjik.

On je rekao i da Rusija jača uticaj u postsovjetskom prostoru i da to Zapad želi da suzbije.

Putin je naglasio i da Rusija nikad neće okrenuti leđa Donbasu, prenio je TASS.