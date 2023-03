Putin: Dogovoreno postavljanje taktičkog nuklearnog oružja u Bjelorusiji

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da je Moskva postigla dogovor sa susjednom Bjelorusijom o postavljanju taktičkog nuklearnog oružja na bjeloruskoj teritoriji.

"Dogovorili smo se sa (predsjednikom Bjelorusije Aleksandrom) Lukašenkom da ćemo postaviti taktičko nuklearno oružje u Bjelorusiju bez kršenja režima neširenja", rekao je Putin u intervju ruskim medijima.

Prema njegovim riječima, ovakva odluka donesena je poslije saopštenja Velike Britanije da će Kijevu slati oružje sa osiromašenim uranijumom.

Ruski predsjednik je izrazio neslaganje sa tvrdnjama zapadnih političara i medija da oružje sa osiromašenim uranijumom koje se šalje Kijevu neće imati nikakve zdravstvene ili druge posljedice, prenosi TASS.

Putin je rekao da će Rusija odgovoriti na eventualnu primjenu municije sa osiromašenim uranijumom.

On je istakao da zapadne zemlje neće moći da isporuče dovoljno oružja Ukrajini da bi ta zemlja nadmašila Rusiju na linijama fronta.

"Prijetnje, naravno, postoje. Kada se oružje isporučuje zemlji sa kojom imamo sukob, to je uvijek prijetnja. Koliko se one mogu procijeniti, naravno da su nam poznati planovi za snabdijevanje", rekao je Putin.

On je dodao da je najavljeni milion granata za Ukrajinu "značajna količina".

"Milion - da li je to mnogo ili malo? Ovo je značajna količina. Prije svega, vodeće zemlje NATO-a, recimo SAD, prema našim informacijama, proizvedu oko 14.000 do 15.000 granata mjesečno. Oružane snage Ukrajine, prema procjenama naše vojske, koriste do 5.000 granata dnevno za borbena dejstva", rekao je Putin, prenosi "Sputnjik".

On je dodao da je Moskva zbog toga zabrinuta i da je ovo "pokušaj da se produži sukob", te da će "dovesti samo do veće tragedije".

Putin je napomenuo da Rusija neće dozvoliti "pretjeranu militarizaciju" svoje ekonomije i da do danas nije smanjila civilnu izgradnju, zdravstvo, obrazovanje i razvoj infrastrukture, ali da će Zapad biti primoran na to.

"NATO planira da u Ukrajinu pošalje između 420 i 440 tenkova. Ovdje je isto kao i sa municijom. Tokom ovog perioda proizvešćemo i modernizovati preko 1.600 tenkova, rekao je Putin i naglasio da će "ukupni broj tenkova ruske armije biti tri puta veći od broja tenkova Oružanih snaga Ukrajine", a možda i više od tri puta.