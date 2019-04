Putin: Dogovoriću se s Zelenskim o zajedničkom državljanstvu

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin očekuje da će uspjeti da se dogovori sa novoizabranim predsjednikom Ukrajine Vladimirom Zelenskim ako bude govora o zajedničkom državljanstvu.

"Odlično", ocjenio je šef ruske države riječi Vladimira Zelenskog o tome da je spreman da izda ukrajinske pasoše svim Rusima.

"Mnogo puta sam govorio da su Ukrajinci i Rusi bratski narodi i više od toga. Uopšte smatram da je to jedan narod. Ako budemo imali zajednički pasoš, od toga će imati koristi i Rusi i Ukrajinci", dodao je Putin nakon uručenja medalja "Heroj rada".

On je dodao da bi bilo pošteno da se bivšem predsjedniku Gruzije Mihailu Sakašviliju vrati ukrajinski pasoš.

"Što se tiče sloboda, vjerovatno bi bilo bolje da se počne, ne sa Rusima, već sa, na primjer, Gruzijcima. Na primjer, bilo bi pošteno da se vrati ukrajinski pasoš čovjeku koji je ranije bio Gruzijac, a danas se smatra Ukrajincem. Mislim na Sakašvilija", dodao je Putin.

"On je na nezakoniti način izgubio državljanstvo, proteran je nezakonito iz zemlje. On bi trebalo da se vrati i vrate mu se narušena prava", dodao je predsednik Rusije. On smatra da bilo bi dobro da se vrate prava i drugim građanima Ukrajine koji su morali da napuste zemlju, spasavajući se od progona.

Novoizabrani predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski je ranije reagovao na odluku Rusije da uprosti izdavanje pasoša građanima Ukrajine, rekavši da Moskva time "pokušava da namami građane Ukrajine". On je izrazio sumnju da će to mnogi Ukrajinci poželeti. On je takođe naglasio da će Ukrajina davati ukrajinske pasoše svima "koji su spremni da se bore za slobodu".

Ranije je predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da Rusija ne daje mogućnost dobijanja ruskog državljanstva samo ljudima koji žive u LNR i DNR, razmatraće se mogućnost da se pojednostavi izdavanje ruskog državljanstva za sve građane Ukrajine.

(Sputnjik)