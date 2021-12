Putin: Dovedeni smo u situaciju da moramo da kažemo - stanite

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da su SAD i njihovi saveznici doveli Rusiju u poziciju da nema kuda nazad.

"Govorio sam o crvenim linijama za koje vjerujemo da ne trebaju da budu pređene. Želim da svi shvate u našoj zemlji i inostranstvu, da shvate i naši partneri - ovdje se ne radi o crvenoj liniji za koju mi ne želimo da je neko pređe. Stvar je u tome da nemamo kuda nazad. Pritisnuli su nas na način da ne možemo da mrdnemo", rekao je Putin televiziju "Rusija 1".

On je dodao da će druga strana "postaviti raketne sisteme u Ukrajinu, na četiri do pet minuta leta do Moskve".

"Kuda da idemo? Jednostavno su nas doveli u situaciju da moramo reći - stanite. U tome je suština", dodao je ruski lider.

Putin je izrazio nadu da će ruski i ukrajinski narod, kao i narodi Evrope i SAD, shvatiti suštinu bezbjednosnih prijedloga koje je Moskva poslala Vašingtonu i NATO-u, a koje je prošle sedmice objavilo rusko Ministarstvo spoljnih poslova.