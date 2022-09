Putin: Izbor Trasove daleko od demokratskog

VLADIVOSTOK - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas da je način na koji Britanija bira svoje lidere "daleko od demokratskog", dan nakon što je Liz Tras zamijenila Borisa Džonsona na položaju premijera.

Putin je u prvom javnom komentaru o imenovanju Trasove ukazao na činjenicu da je ona izabrana na osnovu pobjede na unutarstranačkim izborima Konzervativne stranke, a ne na nivou čitave zemlje.

"U ovom slučaju u promjeni vlade ne učestvuje narod Velike Britanije. Vladajuća elita ima svoje dogovore", rekao je ruski predsjednik na ekonomskom forumu u Vladivostoku.

Na pitanje o budućnosti veza sa Britanijom, Putin je odgovorio: "Poznata nam je pozicija torijevaca o ovim pitanjima, uključujući veze sa Rusijom. Njihova je stvar kako će da grade odnose sa Ruskom Federacijom".

On je naglasio da Rusija vodi računa o odbrani svojih interesa i da će to raditi konzistentno, te da "niko ne treba da sumnja u to".

Trasova je na prethodnoj poziciji ministra spoljnih poslova davala izjave koje je Moskva tumačila kao rusofobne i snažno je podržavala Ukrajinu. Ruski političari i mediji kritikovali su i ismijavali njeno imenovanje za premijera.