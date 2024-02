Putin: Izgradićemo 40 studentskih gradova

MOSKVA - Vladimir Putin, predsjednik Ruske Federacije, obraćajući se Federalnoj skupštini rekao je da je djelovanje SAD i njihovih satelita razvalio sistem evropske bezbjednosti.

"Bez suverene i jake Rusije nikakvog bezbjednog svjetskog poretka ne može biti. Težimo da objedinimo snage svjetske većine da odgovorimo izazovima. Ruše se mnogi raniji monopoli i stereotipi", rekao je Putin.

On je rekao da će će zemlje BRIKS-a 2028. godine činiti 36,6 svjetskog BDP-a, a G7 27,8 posto.

"To su tendencije od kojih se ne može pobjeći. Stvaraćemo novu finansijsku arhitekturu oslobođenju uticaja. Zapad siječe granu na kojoj sjede decenijama", rekao je Putin dodajući da su i ogromni potencijali evroazijskog partnerstva.

Putin je zamolio Vladu Ruske Federacije da poveća izdvajanja za promociju ruskog jezika i višenacionalne kulture u svijetu.

"Neke zemlje svjesno uništavaju morlane norme i porodične vrijednosti uništavajući nacije i život", rekao je Putin ističući da se mnoge zemlje susreću sa padom nataliteta te da je važan rad svih nivoa vlasti te da će podrška porodicama sa više djece biti fundamentalni izbor.

Natalitet ključan za Rusiju

On je rekao da će u roku od šest godina Rusija mora postići postojan rast nataliteta.

"2000 godine ispod granice siromaštva nalazilo se 42 miliona ljudi, a prošle godine pala je na 13,5 miliona ljudi i to je mnogo. 2023. godine je uvedena jedinstvena pomoć za porodice sa niskim primanjima i više od 11 miliona ljudi je dobijalo pomoć od trudnoće dok dijete ne napuni 18 godina", rekao je Putin.

On je rekao da će fokus biti stavljen na smanjenje siromaštva prodica sa više djece te da stalno treba raditi na poboljšanju nataliteta i jačanju porodicama, najavljujući novi nacionalni program koji će se zvati "Prodica". Istkao je da će država finsnirati i stambeno zbrinjavanja posebno za poridce sa više djece koje su ponos Ruske Federacije.

"Porodica pri dobijanju prvenca dobija 630.000 rubalja, kod drugog 202.000 rubalja i predlažem da se ova mjera produži do 2030. godine", rekao je Putin dodajući da će se organizovati i nacionalni projekat dugačkog i nacionalnog života koji će produžiti životni vijek.

On je rekao da se značajno smanjila upotreba alkohola što značajno utiče na zdravlje nacije, te predložio da se u malim mjestima grade sportski kompleksi posebno u manjim mjestima i da će novac biti izdvojen iz Federalnog budžeta.

"Uslovi za bavljenje sportom moraj postojati u školama. Mnogi naši vrtići su otvoreni u sovjetsko vrijeme i potrebna je obnova. Sljedeće godine pokrećemo kapitalni remont i do 2030. godine renoviraćemo trinaest i po hiljada objekata", rekao je Putin.

Sarmat će pokazati svu svoju moć

Putin je obraćajući se pred Federalnom skupštinom izjavio je da je vojsci isporučen strateški raketni sistem "Sarmat" koji će uskoro pokazati svu svoju moć.

"Kompleks Sarmat je isporučen vojnicima, uskoro će biti demonstrirano", rekao je Putin.

On je takođe dodao da je hipersonični udarni kompleks Cirkon na moru već korišćen u borbi, a ovaj sistem je već u upotrebi.

„Sarmat“ je strateški raketni sistem sa interkontinentalnom balističkom raketom teške klase na tečni pogon, težina jedne takve rakete prelazi 200 tona. Kompleks je namenjen da zameni rakete Vojevoda koje su trenutno u upotrebi u Strateškim raketnim snagama.

SAD žele da prikažu da vladaju svijetom

„To je demagogija, Amerikanci uoči izbora žele da prikažu da i dalje vladaju svijetom, žele da nas nateraju na pregovore. Ali, nemaju nikakvu prevagu nad nama. Naša pozicija je jasna, ako žele s nama da razgovaraju, moraju da uključe naše nacionalne interese i našu sigurnost u njih“.

„Na nama je da iskoristimo svaki rubalj kako bismo opremili i održavali svoju vojsku. Moramo da učinimo sve kako bismo zaustavili širenje NATO saveza prema našoj teritoriji“, rekao je on.

Kada je reč o potencijalnom napadu Rusije na Evropu, o čemu se govori u poslednje vreme, Putin je rekao da je to propaganda, ali da su svi videli kako završavaju oni koji prete Rusiji.

Motivacija za mlade stručnjake

Putin je rekao da će se izdvojiti devet milijardi rubalja za modernizaciju pedagoških instatuta kako bi se mladi stručnjaci motivisali da rade u obrazovnim institucijama.

"Stvaranje prve škole liderskog nivoa počećemo već ove godine i nakon toga pojaviće se u svim regionalnim oblastima. Biće ih otvoreno 12", rekao je Putin.

Kada je riječ o državnom ispitu, Putin je rekao da onima koji polažu treba da se da druga šansa i da učenik može to uraditi do prijema dokumenata na univerzitetima.

Izgradićemo 40 studenskih gradova

Privreda Ruske Federacije ne samo da je ispred Evropske unije po rastu nego i ispred ostlaih zemalja G7. On je rekao da je Rusija danas najveća privreda Evrope o paritetu kupovne moći i peta u svijetu te da tempo rasta omogućava da u bližoj budućnosti Rusija može ući u četiri najrazvijenije zemlje svijete.

"U sljedećih šest godina udeo plata u BDP mora porasti", rekao je Putin dodajući da do 2030. godine plata mora biti uvećana dvostruko.

Problemi mogu biti nedostatak kadrova i napredak tehnologije te da se time Rusija mora pozabaviti.

"Iako imamo demografske probleme imamo brojno mlado pokoljenje. U 2030. godine u zemlji će biti 8,3 miliona mladih od 20 do 24. godine", rekao je Putin dodajući da će oni učestvovati u ekonomiji 21. vijeka.

On je pozvao poslodavce, naučne institute da pozovu djecu kod sebe da vide pogone i institute i da zajedno sa obrazovnim ustanovama rade na školovanju jer u narednim godinama treba pripremiti najmanje milion stručnjaka.

Naglasio je da se centri nauke moraju razvijati u cijeloj zemlji te da će biti izgrađeno 40 studentskih gradova u cijeloj zemlji za šta će biti izdvojeno 400 milijardi rubalja.

Ne iznositi pare van zemlje

Predsjednik Ruske Federacije rekao je da resurse i novac treba ulagati u Rusiju te da je najpouzdanija zaštita kapitala i biznisa jaka i suverena zemlja. Sada razmatramo sa biznismenima kako da povrate bar dio novca koji je zarobljen.

On je rekao da sada Rusija obezbjeđuje sebi hranu, te da će posebna pažnja biti posvećena malim biznisima u poljoprivredi koji će biti rasterećeni. Istakao je da do 2030. godine poljoprivredna proizvodnja treba da poraste za četvrtinu te da će posebna rješenja biti iskorištena za priobalne regione.

Najavio je i da će biti otpisano 2/3 dugova regiona po budžetkim kreditima što će omogućiti da regioni sačuvaju do 200 miljardi rubalja ali da će ta ušteđena sredstva morati biti usmjerena za podršku investicijama i infrastrukturnim projektima.

"Do 2030. godine svi naši regioni moraju biti samoodrživi i to je pitanje pravednosti", rekao je Putin.

Digitalne platforme

Putin je rekao i da do 2030. godine treba formirati digitalne platforme za sve ključne sfere društva. Naveo je primjer da bi to značilo da doktori pacijentima mogu dati savjet i na daljinu, što nije novost i što se već koristi, ali da je to potrebno proširiti na cijelu zemlju.

On je rekao da vještačka inteligencija omogućava ozbiljan razvoj u socijalnoj i ekonomskoj sferi te da snaga kompijutera treba porasti za najmanje deset puta predlažući Vladu da predloži modele i omogući pomoć za kompanije i startapove koji se time bave.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.