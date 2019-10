Putin: Kad se kod drugih pojavi hipersonično oružje, mi ćemo imati nešto novije

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin je izjavio da će do trenutka kada se kod vodećih armija svijeta pojavi hipersonično oružje Rusija već imati nešto novije, jer naučnici rade na tome.

Putin je u intervjuu arapskim medijima ukazao na to da Rusija ne može da ne bude zabrinuta zbog situacije u međunarodnoj strateškoj stabilnosti i bezbjednosti.

"To su očigledne stvari. Sjedinjene Američke Države su 2002. godine izašle iz Sporazuma o protivraketnoj odbrani, koji je, želim još jednom to da naglasim, bio kamen temeljac cijelog sistema strateške bezbjednosti u svijetu, jer je ograničavao mogućnosti stvaranja protivraketne odbrane obje države. Tramp nema veze s tim", rekao je ruski predsednik.

Prema njegovim riječima, smisao je bio u tome da nijedna zemlja nema iluzije da može da pobijedi u nuklearnom ratu.

"Oni su izašli iz tog sporazuma, trudeći se da osiguraju sebi očigledne strateške prednosti, smatrajući da će imati raketni štit, a da ga Rusija neće imati. I da će na taj način postati veoma ranjiva, a da će SAD i njihova teritorija biti pokriveni sistemom protivraketne odbrane", rekao je Putin i dodao da je još tada rekao američkim kolegama da Rusija još ne zna kako će raditi taj sistem, te da neće trošiti desetine milijardi na njega, ali da će održavati strateški balans.

"Mi smo proizveli i drugo oružje, koje za sada niko na svijetu nema. To su raketni kompleksi koji ne lete po balističkoj nego po ravnoj trajektoriji, ali hipersoničnom brzinom. Hipersonično oružje za sada takođe niko nema. Ono će se, naravno, pojaviti kod vodećih armija svijeta, ali i kod nas će se do tada takođe nešto pojaviti. Ja već znam šta, na čemu naši naučnici, konstruktori i inženjeri rade", rekao je Putin.

Ruski predsjednik je naveo da je to dovelo do određene trke u naoružanju. "To je već činjeniica, nažalost, to je tako", dodao je Putin.

On je, takođe, podsjetio da su SAD nedavno istupile iz Sporazuma o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa.

"Takođe, prema mom mišljenju, to je pogrešan korak, moglo je to i drugačije da se uredi. Meni su, uzgred, razumljive brige SAD. S razumjevanjem se prema tome odnosim. Druge zemlje razvijaju taj vid naoružanja, a Rusija i SAD su sami sebe ograničili u tome. Ipak, raskidanje sporazuma nije bilo potrebno. Moguće su bile i druge varijante razvoja situacije", rekao je Putin.

Sporazum o likvidaciji raketa srednjeg i kratkog dometa prestao je da važi 2. avgusta, na inicijativu Vašingtona.

Trka u naoružanju ništa dobro neće doijneti

Trka u naoružanju neće donijeti ništa dobro svijetu, ali Rusija se neće uvlaiti u enormne buđetske troškove, rekao je Putin, podsjetivši da je Rusija tek na sedmom mjestu u svijetu po troškovima za odbranu.

"Ja vam, vjerovatno, neću otkriti tajnu, ali možda ću vas iznenaditi – Rusija je na sedmom mjestu po troškovima. Saudijska Arabija je treća, poslije SAD koje troše, 716 milijardi i tražile su čak 750 za sledeću godinu, poslije Kine koja je na nešto više od 777 milijardi. Slijedi Saudijska Arabija s, ne znam, mislim da je 59 milijardi. Zatim Velika Britanija, pa Francuska, pa Japan sa 48,1 milijardu, prema podacima koje imam. Tek onda ide Rusija sa 48 milijardi", rekao je ruski predsjednik, prenosi "Sputnjik".