Putin: Moguće su i druge razmjene sa SAD-om

MOSKVA - ​Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da postoji mogućnost drugih razmjena sa SAD-om nakon što je košarkaška zvijezda Britni Griner razmijenjena s Viktorom Butom.

Odgovarajući na pitanje o mogućnosti druge razmjene sa SAD-om, Putin je rekao: “Da, sve je moguće. Ovo je rezultat pregovora u potrazi za kompromisom. U ovom slučaju su nađeni kompromisi i nismo protiv toga da se taj posao nastavi i ubuduće.”

"Nismo sebi postavili zadatak da s ovih pregovora prijeđemo na neke druge, ali oni, naravno, stvaraju određenu atmosferu i to je istina. Ali na tim pregovorima nije se raspravljalo o drugim pitanjima. Drugi je da kontakti na liniji specijalnih službi, između SVR-a i CIA-e s jedne i s druge strane - nisu bili naša inicijativa. Bila je to inicijativa Amerikanaca. Predsjednik Amerike Džo Bajden je to predložio i mi smo se složili, kao što vidite. Nismo očekivali ništa natprirodno od ovih pregovora. Oni su se odvijali u normalnim radnim uslovima i partneri su se složili da će se kontakti nastaviti”, rekao je Putin, a prenosi "Rojters".

Ova je izjava uslijedila nakon što je Rusija oslobodila Grinerovu u razmjeni zatvorenika s Viktorom Butom, zatvorenim ruskim trgovcem oružjem, prenosi "The Print".