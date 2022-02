Putin: NATO priča o ratu u Ukrajini, a bombardovali su Beograd

MOSKVA - NATO pakt je vodio rat protiv bivše Jugoslavije i bombardovao je njen glavni grad, Beograd, bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, rekao je Vladimir Putin, predsjednik Rusije na pres konferenciji s Olafom Šolcom, njemačkim saveznim kanceloarom u Moskvi.

On je na pitanje novinarke njemačkog Deutsche Wellea, hoće li biti rata u Evropi, odgovorio da je ona to pitanje postavila u kontekstu Ukrajine, ali da svi znaju da je rat u Evropi vodio NATO protiv Jugoslavije.

"To je bila velika vojna operacija s bombama i raketama kojima su osuli jedan od glavnih gradova u Evropi i to bez odobrenja UN-a. To je loš primjer", rekao je Putin.

On je rekao da Rusija ne želi rat u Ukrajini i da je upravo zato predložen sporazum zvaničnom Vašingtonu i NATO-u, ali da nije bilo odgovarajućeg odgovora na ruske prijedloge.

"Ali čak i u ovom dokumentu koj nam je dostavljen iz NATO-a dobili smo određene elemente o kojima možemo razgovaratli ali samo u vezi s temeljnim pitanjima koja za nas igraju centralnu ulogu. U zavisnosti od toga kako se taj dijalog bude odvijao vidjećemo šta će se dalje dešavati, a ova situacija nas uznemiruje", rekao je Putin.

Šolc je rekao da će uložiti maksimalne napore da do rata u Ukrajini ne dođe, te da se treba potruditi da se aktivira Minski razgovor o mirnom rješenju ukrajinske krize.

"U Jugoslaviji je ipak bila malo drugačija situacija, tamo je postojala opasnost da dođe do genocida, a to smo morali spriječiti. Ali radujem se da sada u regionu imamo mirnu situaciju i da svaka od zemalja zapadnog Balkana ima perspektivu da postane članica EU. Vjerujem da je to dobar znak", rekao je Šulc.

Putin je na ovo odgovorio da je genocid ono što se trenutno odvija u Donjecku i Lugnansku.