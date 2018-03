Putin: Narod Krima ispravio istorijsku nepravdu

SEVASTOPOLJ - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je narod Krima prije tri godine donio istorijsku odluku da postane dio Rusije.

Putin je, obraćajući se okupljenima u Sevastopolju, rekao je da je narod Krima tom odlukom ispravio istorijsku nepravdu koja je učinjena u vrijeme SSSR-a kada je Krim odvojen od Rusije.

On je dodao da predstoji još dosta posla da se podigne žitovni standard na Krimu.

"Kada radimo zajedno mi smo ogromna sila, sposobni da riješimo i najteže zadatke", rekao je Putin.

Putin je ranije u toku dana posjetio gradilište mosta koji će da povezuje Rusiju i Krim.

Most u dužini od 19 kilometara, preko koga je predviđen i drumski i željeznički saobraćaj, prelazi preko Kerčkog moreuza.

Kada se završi most će biti najduža konekcija dualne namjene u Evropi. Putin je pohvalio radnike rekavši da je to što su do sada uradili impresivno.

Dio mosta na kome će se odvijati drumski saobraćaj biće završen do decembra ove godine. U isto vrijeme gradi se paralelno i željeznički dio mosta.

Ruski predsjednik je došao u posjetu Južnom federalnom okrugu - Krasnodarskom kraju i Sevastopolju.