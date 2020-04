Putin: Nismo Sparta da žrtvujemo ljude

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je danas da je nedopustivo žrtvovanje ljudi radi spasenja ekonomije u uslovima pandemije korona virusa.

"Kažu da su u drevnoj Sparti bolesne osobe i osakaćenu djecu bacali sa litice Tajget. Istina, danas istoričari i arheolozi smatraju da je to samo legenda, mit. Međutim, mi znamo da je spartansko društvo zaista bilo izgrađeno na čvrstim pravilima", rekao je ruski predsjednik.

Kako prenosi Sputnjik, Putin je na sjednici posvećenoj borbi protiv širenja korona virusa u ruskim regionima, ukazao da Sparti ni takva čvrsta pravila nisu pomogla.

"Ona je na kraju izgubila svoju državnost. Kako se kaže, istorija je učiteljica života", rekao je Putin.

Predsjednik je podsjetio i na priču Džeka Londona "Zakon života".

"U njoj se govori kako je pleme napuštalo stare osobe, kada bi im postali teret. Djeca bi im dala malo hrane i odlazila, ostavljajući roditelje da budu hrana divljim zvjerima, da umru", rekao je Putin.

"A stari otac, ostavši sam pored vatre, do kraja je vjerovao i nadao se da će sinovi doći po njega. Možete li samo da zamislite da se tako nešto može desiti našim roditeljima, našim babama i djedovima kao u toj priči Nikad neću povjerovati u to. To nije u našem genetskom kodu", zaključio je ruski predsjednik.