Putin: Nismo bili bogati, ali smo imali televizor

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su, prije 50 godina, njegovi roditelji morali ponekad da pozajmljuju novac od drugih ljudi.

On je rekao da su ipak mogli da sebi priušte televizor, na kojem su gledali hokejaške utakmice u kojima je učestvovao sovjetski tim.

Putin je to rekao gostujući u jubilarnom izdanju TV dnevnika "Vremja", koji je na Prvom kanalu ruske državne televizije počeo da se emituje na današnji dan prije 50 godina, prenosi Tass.

"Nismo bili bogati, ali smo imali televizor, kao i naši susjedi. Moji roditelji su živjeli od plate do plate i ponekad su pozajmljivali novac od drugih ljudi, ali su ipak mogli da sebi priušte da kupe televizor", rekao je Putin odgovarajući na pitanje o starim TV emisijama koje još pamti.



Ruski predsjednik je dodao da se članovi njegove porodice nisu često okupljali da gledaju televizor.



"Moja majka je navijala za sovjetski tim i sjećam se da smo to obično zajedno gledali", rekao je Putin.



Na pitanje koja TV emisija mu se najviše dopala prije 50 godina, šef ruske države je odgovorio da je jedan od najupečatljivih događaja iz perioda krajem 1960-ih i počcetkom 1970-ih bio let supersoničnog Tupoljevljevog aviona "tu-144".



"Činilo se da je to nešto fantastično, i zapravo jeste bilo. Ali, tada je to bilo i nešto nezamislivo", objasnio je Putin.



On je pomenuo i "izvanredne sportske događaje" i "poznatu seriju utakmica hokeja na ledu 1972." između Sovjetskog Saveza i Kanade.