Putin: Nismo mogli da reagujemo drugačije, morali smo to da uradimo

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da Moskva „nije mogla drugačije da reaguje“ pošto Rusiji "nisu date nikakve druge šanse da drugačije postupe“.

"Morali smo to da uradimo, jer su rizici bili zaista ozbiljni za cjelokupno postojanje naše zemlje", kazao je Putin.

On je dodao da Rusija ne želi da ošteti svjetski ekonomski sistem, već da ostaje dio njega. Takođe je upozorio da ruski partneri ne bi trebalo da pokušavaju da je potisnu iz ekonomskog sistema.

#BREAKING President Putin says 'no other way' to defend Russia other than by invading Ukraine pic.twitter.com/fTYgraI3ZP