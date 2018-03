Putin: Optuženi za miješanje u predsjedničke izbore u SAD nisu moja briga

VAŠINGTON - Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je danas da ga "uopšte nije briga" ukoliko su ruski državljani pokušavali da se miješaju u predsjedničke izbore u SAD 2016. godine.

"Zašto ste odlučili da su ruski vlasti, uključujući i mene, dale dozvolu za nešto slično", upitao je Putin u intervjuu za američku medijsku kuću "NBC".



Povodom optužnice specijalnog istražioca Roberta Milera protiv 13 Rusa i tri ruske kompanije zbog navodne podrške predizbornoj kampanji američkog predsjednika Donalda Trampa, Putin je rekao da ga to uopšte nije briga, jer oni ne predstavljaju interese ruske države.



"Pa šta ako su Rusi? Ima 146 miliona Rusa. Uopšte me nije me briga jer oni ne predstavljaju interese ruske države", rekao je Putin.



Ruski predsjednik je naveo da za sada nema dokaza da je navodnim miješanjem prekršen bilo koji zakon u SAD.



"Da li smo mi uveli sankcije Americi ili je to SAD učinila nama? U Rusiji ne možemo da krivično gonimo nekoga ako nije prekršio ruski zakon. Makar nam pošaljite neki dokument uz zvanični zahtjev i onda ćemo to razmotriti", rekao je ruski predsjednik.



Putin je odbacio ocjene američkih obavještajnih agencija da je dao direktive za obiman obavještajne napor da se utiče na američke izbore kako bi se narušila kampanja kandidata Demokratske partije Hilari Klinton i ojačale Trampove šanse za pobjedu, što je i Tramp negirao.



"Zar zaista neko može da vjeruje da je Rusija, koja je udaljena više hiljada kilometara, uticala na izbore? Zar to zaista ne zvuči smiješno i vama", upitao je Putin.