Putin: Preko Krimskog mosta će preći 14 miliona ljudi u 2020.

TAMAN - Preko Krimskog mosta u 2020. godini će preći 14 miliona ljudi, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

On je na ceremoniji otvaranja Krimskog mosta za željeznički saobraćaj rekao da je planirano da preko tog mosta u idućoj godini bude prevezeno 13 miliona tona robe, javio je TASS.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je ranije da će ruski predsjednik učestvovati u ceremoniji otvaranja Krimskog mosta za željeznički saobraćaj i da će biti u vozu koji će preći most.

On je dodao da će Putin putovati vozom od Krima do teritorije Krasnodara i da će za to vrijeme razgovarati sa radnicima koji su gradili most.