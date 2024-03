Putin: Pristao sam da zamijenim Navaljnog prije njegove smrti

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da se nekoliko dana prije smrti opozicionara Alekseja Navaljnog složio da ga zamijeni za određene ruske zatvorenike u inostranstvu.

Putin je istakao da su ga neke kolege, a koji nisu zvaničnici administracije, obavijestile da postoji ideja da se Navaljni razmjeni za neke ljude koji su u zatvoru u zapadnim zemljama, prenosi Interfaks.

"Možda mi vjerujete, možda ne, ali osoba koja je razgovarala sa mnom još nije završila rečenicu, ali ja sam rekao da se slažem", rekao je Putin novinarima na konferenciji o predsjedničkim izborima.

On je napomenuo da je za to postojao jedan uslov, a da je to da se Navaljni ne vraća u Rusiju.

Ruski predsjednik je takođe nazvao smrt opozicionara "tužnim događajem", a istovremeno je pomenuo da ovo nije izolovan slučaj smrti zatvorenika, već da se dešava u zatvorima širom svijeta.

Vladimir Putin je u nedjelju odnio ubjedljivu pobjedu na predsedničkim izborima, nakon čega je saopštio da protesti tokom predsjedničkih izbora koje je protiv njega organizovala opozicija, a koje je inspirisao Navaljni, nisu imali efekta, ali da ljudi koji su spriječili građane da glasaju aktima vandalizma treba da budu kažnjeni.

Ruske vlasti su saopštile da je Navaljni, najistaknutiji kritičar predsjednika Vladimira Putina, umro 16. februara u zatvoru prirodnom smrću.

On je služio kaznu zatvora od 30 godina, između ostalog i zbog, kako je navedeno u jednoj od presuda ruskog suda "osnivanja i finansiranja ektremističke organizacije i njenih aktivnosti".

Njegove pristalice, uključujući i njegovu udovicu Juliju, tvrde da je Navaljni ubijen, ali Kremlj je negirao bilo kakvu umešanost u smrt lidera opozicije.

