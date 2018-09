Putin: Rusija otkrila osumnjičene za slučaj Skripalj

MOSKVA - Vladimir Putin izjavio da je Rusija identifikovala dva muškarca, osumnjičena da su otrovala bivšeg ruskog dvostrukog agenta Sergeja Skripalja i njegovu ćerku.

Riječ je odvojici "običnih građana", koji nemaju veze s kriminalom, rekao je ruski predsjednik na ekonomskom forumu u Vladivostoku.

Britanija je prošle nedjelje optužila dva navodna agenta ruske vojne obavještajne službe da su otrovali bivšeg ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegovu ćerku Juliju. Britanija smatra rusku vladu odgovornom za taj napad, što Moskva čvrsto demantuje.

U obraćanju na panelu ekonomske konferencije u ruskom Dalekom Istoku Putin je rekao da dvojica koji su identifikovani ne rade za vojsku. "Mi znamo ko su ti ljudi, pronašli smo ih. Nema ništa posebno ili kriminalno oko toga, mogu da vas uvjerim", rekao je Putin.

Upitan da li oni rade za vojsku Putin je rekao da su civili i pozvao ih da izađu u javnost. "Želio bih da ih pozovem tako da oni mogu danas da nas čuju. Oni treba da se obrate nekoj medijskoj kući. Nadam se da će izaći u javnost i govoriti o sebi", rekao je Putin.

Podsjetimo, slujčaj trovanja Skripalja zaoštrio je odnose Rusije i Velike Britanije, a potom i svih ostalih članica NATO, koje su podržale Britaniju i osudile Rusiju, koju zvanični London smatra odgovornom za taj napad.

Bilans tog diplomatskog rata je povlačenje ambasadora iz Rusije, ali i kontramera Moskve.

Sergej Skripalj i njegova ćerka Julija pronađeni su bez svijesti na klupi u engleskom gradiću Solzberiju 4. marta, a analize i istraga su utvrdili da su bivši ruski tajni agent i njegova ćerka bili otrovani nervnim agensom novičokom, koji se, kako je navedeno u izvještaju, proizvodi samo u Rusiji.

Zvanična Moskva negirala je takve optužbe i ponudila pomoć u istrazi.

Pokušaji Britanije da dobije objašnjenje od Rusije u vezi s trovanjem bivšeg dvostrukog ruskog agenta Sergeja Skripalja i njegove ćerke nailaze konstantno na nejasnoće i laži i to se nije promijenilo, izjavio je portparol britanske premijerke Tereze Mej.

