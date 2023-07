Putin: Rusija šalje afričkim zemljama besplatno žito (VIDEO)

Shvatamo koliko je bitno da Afrika dobija prehrambene proizvode kada je riječ o pšenici, ječmu i kukuruz, i zbog toga ćemo nastaviti da radimo na isporuci ovih proizvoda afričkom kontinentu, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na samitu "Rusija-Afrika".

Trgovina poljoprivrednim proizvodima između Afrike i Moskve porasla je za 10 odsto tokom prošle godine, a tokom ove godine porasla je za rekordnih 60 odsto, naglasio je ruski lider.

"S jedne strane, zapadni lideri nam prave probleme za isporuku proizvoda, dok, s druge strane, oni optužuju Rusiju da dovodi do prepreka", rekao je Putin.

Ujedno, Putin se osvrnuo na Sporazum o žitu, i još jednom podsjetio da je najsiromašnijim zemljama otišlo manje od tri odsto žitarica, dok je u Evropu bilo poslato oko 70 odsto njih.

Putin je naglasio da, kada je riječ o Rusiji i njenim proizvodima, do sada, od potpisivanja Sporazuma o žitu, nije ispunjen nijedan uslov.

On je poručio da je Rusija spremna da zamijeni ukrajinske žitarice, i dodao da se u Rusiji ove godine očekuje, prenose mediji.

Burkini Faso, Mali, Zimbabve, Centralnoafričkoj republici i još nekim državama obezbijedićemo besplatne žitarice tokom narednih nekoliko mjeseci, i to od 25 do 50 hiljada tona žitarica i to besplatno, rekao je Putin.

Doprinos Rusije svjetskom prehrambenom tržištu je ogroman, a Moska je pouzdan partner, podvukao je on.

Drugi samit Rusija-Afrika počeo je danas u Sankt Peterburgu.