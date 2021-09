Putin: SAD ostavile katastrofu u Avganistanu

MOSKVA - Predsednik Rusije Vladimir Putin smatra da je položaj Avganistanaca koji su radili za SAD i njihove savjetnike, kao i cjelokupna situacija u toj zemlji nakon povlačenja američkih trupa katastrofalna.

"To je zaista katastrofa. To je istina. To nisu moje riječi. To su riječi samih američkih analitičara. To je katastrofa, jer su Amerikanci, koji su vrlo pragmatični ljudi, na tu kampanju potrošili više od jednog i po biliona dolara, a kakav je rezultat? A ako pogledate broj ljudi koji su napušteni u Avganistanu, koji su radili za Zapad, za SAD i njihove saveznike, onda je to humanitarna katastrofa", rekao je Putin na plenarnoj sjednici Istočnog ekonomskog foruma, prenosi TAS S.

Ruski predsjednik je takođe naveo da je neprihvatljivo nametanje demokratskog uređenja zemljama nasilnim putem i da ako je ono potrebno nekom narodu, on će sam doći do toga.

Putin je ocjenio da Zapad nastavlja sa politikom spoljnog nametanja standarda drugim zemljama, bez obzira na lekcije iz Avganistana.

"Da li je ovo kraj hegemonije Zapada? Radi se o tome da ove lekcije budu pravilno shvaćene i da postoje promjene u realnoj politici. Oni govore o Avganistanu: ušli smo tamo, napravili mnogo grešaka, a istovremeno se isto to nastavlja prema drugim zemljama. A šta su sankcije? To je nastavak iste politike i nametanje svojih standard", rekao je Putin.

Kaže i da se ne radi samo o Rusiji, već i o drugim zemljama, među kojima su zemlje Azijsko-pacifičkog regiona, Latinske Amerike i druge u svijetu.

On je takođe naveo da Rusija nije zainteresovana za raspad Avganistana, jer onda neće biti tamo nikog s kim bi moglo da se razgovara.

Ruski predsjednik je rekao i da je trenutna realnost da talibanski pokret kontroliše skoro čitavu teritoriju Avganistana sa izuzetkom Panšira i male susjedne teritorije na sjeveru i da bi trebalo poći od te činjenice.

"A ako je to tako, onda treba razmisliti o tome da što prije talibani uđu u, da tako kažem, porodicu civilizovanih naroda, time će biti lakše da se stupi u kontakt, komunicira i na neki način utiče i postavljaju neka pitanja, ako ne i zahtjevi da u okviru civilizovanih odnosa treba poštovati civilizovana pravila", objasnio je Putin.

On smatra i da najnoviji događaji u Avganistanu predstavljaju prijetnju za azijske zemlje, susjede Rusije, a time i za Rusiju.

"U slučaju raspada u Avganistanu neće biti nikoga da razgovara sa Islamskim pokretom Uzbekistana i svima drugima koji u toj zemlji predstavljaju prijetnju našim saveznicima i susjedima. I imajući u vidu da nemamo vizna ograničenja i da je slobodno kretanje preko granica, to takođe ima značajne implikacije za Rusiju sa bezbjednosnog stanovišta", naveo je Putin.

Ruski predsjednik je tokom svog obraćanja na Istočnom ekonomskom forumu, naglasio i da samo Ujedinjene nacije (UN) i Savjet bezbjednosti treba da nadgledaju svjetski poredak.

Istočni ekonomski forum održava se od 2. do 4. septembra u kampusu Dalekoistočnog federalnog univerziteta u Vladivostoku.