Putin: Sankcije nanijele štetu obema stranama, svi zainteresovani za njihovo ukidanje

BEČ – Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je danas u Beču da su sankcije uvedene Moskvi nanijele štetu obema stranama, "posebno onima koji su ih inicirali", dok je predsjednik Austrije Aleksander van der Belen poručio da bez Rusije nema mira i rješenja problema u Evropi i svijetu.

Na zajedničkoj konferenciji za štampu, Putin je objasnio da sve politički motivisane restrikcije i protekcionizam ne donose konačna rješenja, a nanose štetu svim stranama.

On je dodao da je Rusija bila suočena sa teškoćama zbog sankcija, međutim, uspjela je da ih prevaziđe, pa je ne samo vratila, već i ojačala makroekonomsku stabilnost.

"Osigurali smo minimalnu inflaciju, minimalnu stopu nezaposlenosti od manje od 5,5 odsto. Rezerve zlata se kumuliraju, a trgovinski bilans je pozitivan i imamo stabilan privredni rast", rekao je Putin.

On je istakao da su svi zainteresovani da se ukinu sankcije, ne samo Rusija, već i EU.

Takođe je negirao da postoji problem vjerodostojnosti Rusije, kako kritičari tvrde.

"To je problem koji prave oni koji žele da to tako izgleda. Mi smo spremni za saradnju. Sa EU smo do skoro imali niz mehanizama i instrumenata za saradnju. U oblasti ekonomije smo imali dijalog, koji je danas zamrznut. Mi smo otvoreni za saradnju i ona će biti obnovljena korak po korak. Vodi se dijalog s Briselom o nizu pitanja i mišljenja sam da se on vodi konstruktivno, iako nije uvijek jednostavan", naglasio je on.

Putin je rekao da postoji zainteresovanost i "evropskih prijatelja" za obnovu ranijeg formata saradnje.

Predsjednik Austrije podvukao je da je veliki dio Rusije jasno dio Evrope i da se ne radi o zemlji koja je van našeg kontinenta.

"Znamo da je mir u cijeloj Evropi moguć samo uz Rusiju. Niz regionalnih i globalnih problema mogu se riješiti samo uz uključenje Rusije", podvukao je Van der Belen.

On je podsjetio da će Austrija od 1. jula preuzeti predsjedavanje EU i naglasio da Beč uvijek pokušava i da će to raditi i u budućnosti, da daje doprinos smanjenju tenzija.

Istovremeno je poručio da će Austrija u spoljnoj politici djelovati jedinstveno sa EU, ali i dodao da je dijalog sa Rusijom od ogromnog značaja ne samo za Austriju već i EU.

Kazao je da ne vidi problem vjerodostojnosti Rusije i ukazao na odlične odnose koje imaju dve zemlje i to tardicionalno.

On je ukazao da je Rusija važno trzište za Austriju, da su austrijske kompanije u tu zemlju investirale sedam milijardi evra, a da su ruske investicije u Austriju tri do četiri puta veće.

Podsjetio je na 50-tu godišnjicu sporazuma o isporuci gasa iz Rusije između Gasproma i OMV-a istakavši da je ta saradnja odlično funkcionisala.

Na konstataciju novinara da postoji kritika da je Evropa suviše ovisna od ruskog gasa Van der Belen je odgovorio da takva kritika dolazi iz SAD, te da je američki tečni gas tri puta skuplji, zbog čega će Evropa nastaviti da se snabdijeva gasom iz Rusije.

Van der Belen je ukazao da ga njegova porodična istorija veže za Rusiju, da su njegovi roditelji komunicirali na ruskom i da je on odrastao uz rusku literaturu, te da dvije zemlje imaju viševekovne dobre odnose.

Rekao je da je sa predsjednikom Rusije dogovorio jačanje odnosa kroz direktne kontakte ljudi, i da je usaglašeno uspostavljanje platforme za dijalog civilnog društva, koji će početi skupom u Sočiju na kojem će Austriju predtsavljati šefica diplomatije Karin Knajsel.

Putin se založio za dalje produbljenje odnosa dve zemlje, dodajući da je trgovinska razmjena prošle godine povećana za čak 40 odsto.

Ta saradnja, kako je istakao, ne zasniva se samo na energetskom sektoru, iako je Rusija u 50 godina postojanja sporazuma o isporuci gasa, Austriji isporučila 200 milijardi kubnih metara gasa.

"Austrija je tim sporazumom postala jedno od najvažnijih čvorišta za transport gasa ka zapadnoj Evropi i ima važnu ulogu u snabdijevanju cijele Evrope", naglasio je Putin.

On je izrazio zadovoljstvo što Austrija podržava ruske planove za proširenje bezbjednosti isporuke gasa, kao što je projekat izgradnje Sjevernog toka 2.

Podsetio je da je Rusija investirala do sada u Austriju 25 milijardi dolara, i da je time drugi najveći strani investitor poslije Njemačke.

Oba predsjednika izrazila su zadovoljstvo radom komisije istoričara, koja daje doprinos nezavisnom sagledavanju zajedničke prošlosti i sprečava da teška vremena predstavljaju teret po odnose.

Putin je svog austrijskog kolegu pozvao da dođe u posjetu Rusiji i izrazio uvjerenje da će razgovori u Beču doprinijeti daljem razvoju odnosa dvije zemlje.