Putin: Si Đinping umije da gleda u budućnost

MOSKVA - Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocijenio je da je kineski predsjednik Si Đinping priznati svjetski lider koji umije da gleda u budućnost.

Putin je dodao da kineski lider ne donosi odluke trenutnog karaktera.

"On procenjuje situaciju, analizira je i gleda u budućnost. To je veoma važno, to i odlikuje pravog svjetskog lidera od ljudi koje nazivamo privremenima, koji dolaze na pet minuta da bi se napravili važni na međunarodnoj sceni i isto tako odlaze neprimjetno“, rekao je Putin u intervjuu za Kinesku centralnu televiziju uoči posjete Pekingu.

Putin je istakao da je predsjednik Kine potpuno drugačiji čovjek, prenosi Sputnjik.

"On je temeljan, miran, ali poslovan i pouzdan partner. Ako se nešto dogovaramo, mogu biti uvjeren da će se dogovor ispunjavati, i to s obe strane", naglasio je ruski predsjednik. Putin je dodao da su susreti sa Si Đinpingom tokom njegovih posjeta Rusiji uvek proticali u poslovnoj i dobronamjernoj atmosferi.

"Zbog toga se nadam da će sada, kada je sastanak planiran u Kini, ta tradicija biti nastavljena", rekao je Putin.

Treći forum "Jedan pojas - jedan put" biće održan u Pekingu 17. i 18. oktobra, a tokom foruma se očekuje sastanak Putina i Si Đinpinga.

Komentarišući inicijativu "Jedan pojas-jedan put", Putin je naveo da je koncept međunarodnog partnerstva koji predlaže Kina blizak Rusiji.

"Mi pozdravljamo ovu inicijativu predsjednika Kine Si Đinpinga. Radimo zajedno i spremni smo da nastavimo da sarađujemo i radimo na tome. Naše ideje u vezi razvoja Evroazijske ekonomske unije, kao što je na primjer jačanje projekta Velike Evroazije, u potpunosti se poklapaju sa kineskim idejama u okviru predložene saradnje u inicijativi Jedan pojas-jedan put", rekao je ruski lider.

