Putin: Skripalj je običan špijun, đubre i izdajica

MOSKVA - Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio da je Sergej Skripalj običan špijun, đubre i izdajica svoje zemlje.

Podsjetimo, bivši ruski dvostruki agent otrovan je u martu u engleskom gradu Solzberiju, zajedno s kćerkom Julijom. Oni su nađeni bez svjesti pored klupe u parku. Nakon analiza utvrđeno je da su otrovani nervnim agensom "Novičok" koji se, kako tvrdi Velika Britanija, proizvodi jedino u Rusiji.

Ovo je prvi put da je Putin išta direktno rekao o Skripalju, čiji slučaj je toliko zategao odnose Rusije i Velike Britanije da su dvije zemlje međusobno protjerale ambasadore.

Na današnjoj konferenciji za medije, Putin je rekao da se Skripalj u pojedinim medijima pominje kao borac za ljudska prava. On je, jednostavno špijun. Izdajnik svoje zemlje. Postoji takva stvar - biti izdajica svoje zemlje. On je to,", kazao je Putin na međunarodnom energetskom forumu koji se održava u Moskvi.

"Zamislite da u vašoj zemlji postoji osoba koja ju je izdala. Kako bi ste ga vi tretirali? On je jednostavno đubre", kazao je Putin i dodao da je Skriplaj sarađivao sa stranim tajnim službama nakon što je otpušten iz ruske tajne službe.

(B92)