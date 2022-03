Putin: Svi zadaci biće uskoro završeni - odluka je bila teška

​Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin odluku o specijalnoj vojnoj operaciji u Ukrajini nazvao je teškom.

"Odluka o specijalnoj operaciji bila je veoma teška. Ljudi u Donbasu nisu psi lutalice, godinama je ubijeno 13-14 hiljada ljudi", rekao je predsjednik Rusije.

Dodao je da su navodi da Rusija neće da ispoštuje sporazume iz Minska "pozorište apsurda".

"Ukrajina ima nuklearnu i raketnu nadležnost još od sovjetskih vremena. Ljudi koji se bore i polažu živote bore se za našu budućnost", rekao je Putin.

Istakao je da rukovodstvo Kijeva mora da shvati da će, ako nastave u istom duhu, doći do pitanja ukrajinske državnosti.

Putin je poslao i poruku rukovodstvu u Kijevu.

"Današnje rukovodstvo u Kijevu mora da razumije - ako nastave u istom duhu, dovode u pitanje budućnost ukrajinske državnosti, a ako se to dogodi, to će biti u potpunosti na njihovoj savjesti", rekao je on.

Prema njegovim riječima, postoji mnogo različitih opcija za demilitarizaciju Ukrajine.

"One su na pregovaračkom stolu sa Kijevom, nadamo se pozitivnoj reakciji", poručio je Putin.

Predsjednik Rusije je kazao da su oni pokušali da riješe konflikt u Ukrajini mirnim putem.

"Trebalo je pustiti Donbas da govori ruski i živi na svoj način, ali su organizovali blokadu".

Dodao je da Rusija ne planira da uvodi vanredno stanje.

"Ne planiramo da uvodimo vanredno stanje, nema te potrebe", rekao je.

Prema njegovim riječima, u ruskoj specijalnoj operaciji u Ukrajini nisu uključeni regruti.

"Regruti nisu uključeni u operaciju i nema planova da se oni uključuju", rekao je Putin, i dodao da Rusija ima dovoljno snage da sa aktivnim snagama Oružanih snaga RF izvrši zadatke u Ukrajini.

Kako je naveo "posao na uništavanju vojne infrastrukture u Ukrajini je skoro završen".

"Operacija se odvija kako je planirao Generalštab", precizirao je predsjednik.